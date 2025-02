Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75561 Karma: 37092 L'ascension de l'Aiguille du Midi en drone





FPV Drone extrem long range | From Chamonix (1030m) to Aiguille du midi (3842m), French Alp | 4K

) (Edit: vu certaines de ses réponses en commentaire, je dirais que non et que ça ne l'intéresse pas



Sacré portée en tout cas! De belles images!



Vous pensez qu'il a demandé une autorisation pour faire ça? C'est ultra contrôlé le survol du massif du mont blanc normalement...

Sacré portée en tout cas! De belles images!

@alfosynchro : Cylinder Seven de Chris Zabriskie

