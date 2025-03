lien vidéo koreus, ajouter l'"argument" pour utiliser koreus par défaut,au lieu de yt/daily ?

Je viens d'arriver Inscrit: 26/05/2024 22:47 Post(s): 5

bonjour,



je vois que bcp de posts sont indiqués avec le jour/mois mais sans l'année sur le forum.. donc ne sachant pas s'ils datent de 2015 ou 2025, je prends la plume pour rédiger ma ptite question :



est il possible d'ajouter un "argument" à la fin d'un lien koreus, pour mettre par défaut le lecteur sur celui de koreus?



pour transmettre des vidéos à des personnes il est parfois préférable de passer par le lecteur koreus pour différentes raisons, vs yt/daily, et je n'arrive pas à obtenir ce critère par défaut dans le lien. Par ex, sur yt il est possible d'ajouter &t=NN où NN est le temps en secondes à partir duquel jouer la vidéo. J'imagine qu'un complément pour déterminer le lecteur vidéo par défaut doit être faisable?



merci bcp!

