Bowane Une Switch pliante 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2365 Karma: 3472 Lors de Mobile World Congress de Barcelone, Samsung Display, la filiale qui produit des écrans, expose un prototype de console portable qui se plie en deux.





Contribution le : Aujourd'hui 15:54:17