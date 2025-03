Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Le cheval le plus puissant 2 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14972 Karma: 7093

La puissance du Percheron

Contribution le : Aujourd'hui 18:54:12

Kendaar Re: Le cheval le plus puissant 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2990 Karma: 1730 cet animal est fascinant j'en ai deja vu en vrai, c'est des montagnes de muscles

Contribution le : Aujourd'hui 19:18:38

Fabiolo Re: Le cheval le plus puissant 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2050 Karma: 1185 Le kebab comme étalon de puissance, fallait la sortir celle-là.

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:29