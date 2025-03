Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise !





https://www.instagram.com/reel/DDj7Rz6uP1V/?utm_source=ig_web_copy_link

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:51

Wiliwilliam Re: Tuto pratique 0 #2

La loi c'est moi "Vous devez avoir 18 ans ou plus pour voir cette vidéo"

T'es sur de vouloir poster ça là ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:05:58

Le_Relou Re: Tuto pratique 0 #3

Je poste trop Wiliwilliam ça craint rien

@Bricci je l'ai reupload sur un autre média

@Bricci je l'ai reupload sur un autre média





https://streamable.com/e/wwuju7



mais je pense que c'est DJP, mais je laisse quelqu’un d'autre chercher si il a le temps ça craint rienje l'ai reupload sur un autre médiamais je pense que c'est DJP, mais je laisse quelqu’un d'autre chercher si il a le temps

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:46

alfosynchro Re: Tuto pratique 0 #4

Je poste trop Il est déjà passé une vidéo sur le même principe, mais je n'ai pas souvenir que ce fut celle-ci.

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:52

Bricci Re: Tuto pratique 0 #5

Je masterise ! @Le_Relou Merci !

@Wiliwilliam Là, je vois vraiment pas ce qu'il a de 18+ là dedans...

@Wiliwilliam Là, je vois vraiment pas ce qu'il a de 18+ là dedans...

Contribution le : Aujourd'hui 18:14:31