Dalwoo Mario et Waluigi font du parkour 2 #1

Mario Parkour in Real Life - Waluigi Strikes Back! Superbe vidéo bien réalisée qui viens de paraître dans mon fil d'abonnement, les intégrations sont superbes (même si desfois inutiles) et je trouves les visuels magnifiques et correspondant bien à l'universMario Parkour in Real Life - Waluigi Strikes Back!

Contribution le : Hier 22:46:31