Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Bayrou et le système solaire 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75584 Karma: 37132



Y a combien d'étoiles dans le système solaire ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:56

Drakkaru Re: Bayrou et le système solaire 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4915 Karma: 2449 Rooo ça va, on a tous compris qu'il parlait de la galaxie

Comme si ça n'arrivait jamais de se tromper de mot

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:56