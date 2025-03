Options du sujet Imprimer le sujet

deepo Un avis sur la tarte à la magnésine? (octogone)

Je masterise ! Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 2097 Karma: 1363 Un avis sur le "power slap", concours de taloches par la chaine octogone





J'ai enquêté sur L'HORREUR des CONCOURS DE BAFFES

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:44