Bowane Plongée dans le Ketchup / Panne d'adoucisseur d'eau / Un embouteillage dans Red Dead Redemption 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2368 Karma: 3475 Plongée dans le Ketchup

Un homme se jette dans la foule de tomate





https://www.reddit.com/comments/1ja6m7v



Panne d'adoucisseur d'eau

Qui veut du caramel?





https://www.reddit.com/comments/1j8ilq8



Un embouteillage dans Red Dead Redemption

Un chien faisant ses besoins cause une embouteillage





https://www.reddit.com/comments/1j95p9y

Contribution le : Aujourd'hui 09:42:39