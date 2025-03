Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Irobot mais dans la vraie vie 1 #1

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10601 Karma: 5582 Mode Bruce Lee





https://x.com/i/status/1894309647898808532











https://x.com/i/status/1896859430517629292



Kung fu robot unitree





Mode staying alive







https://x.com/i/status/1891795362236727777







https://x.com/i/status/1890377207169548775



dance danse robot unitree



en mode Eye of tiger









https://x.com/i/status/1879864345615814923 Kung fu robot unitreedance danse robot unitree

Contribution le : Aujourd'hui 15:44:20