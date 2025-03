Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Madame Brulebois 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14996 Karma: 7105





Quand une députée de la commission chargée de l’écologie s’appelle Danielle « Brulebois »



J'ai un voisin, il s'appelle "Mangematin", mais il n'est pas hôtelier ou restaurateur... C'est nerveux !Quand une députée de la commission chargée de l’écologie s’appelle Danielle « Brulebois »J'ai un voisin, il s'appelle "Mangematin", mais il n'est pas hôtelier ou restaurateur...

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:44

zoondoz Re: Madame Brulebois 1 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1462 Karma: 761 On a eu dans ma ville une ophtalmo qui s'appelait "Mme Leborgne"... Pas très engageant !

Contribution le : Aujourd'hui 20:18:02