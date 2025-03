Pub jeu vidéo sur shorts

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14998 Karma: 7107

Bonjour,

Quelqu'un(e) parmi vous saurait s'il existe un jeu dans lequel on se trouve en POV sur une sorte de zodiac face à un navire qui semble rempli de gens sur lesquels il faut tirer pour en tuer un maximum ?

Je peux me tromper, mais ça ressemble à un bateau plein de migrants, et je trouve ça un peu choquant.

Contribution le : Aujourd'hui 13:29:42