Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Cuisiner à la campagne 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19667 Karma: 25172

https://www.reddit.com/comments/1j9bmm5

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:39

alfosynchro Re: Cuisiner à la campagne 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15003 Karma: 7112 Bah, s'il ne suffisait effectivement que de 1:35 pour préparer tout ça... et puis un peu de skills aussi (que je n'ai pas)...

Je préfère payer 7 euros 50 au kébab du coin pour une bonne galette kébab à la sauce andalouse.

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:55