alfosynchro Comment partager une vidéo qui est sur mon ordinateur ? #1

J'imagine que la question a déjà été posée mille fois, mais je ne trouve pas :



Comment partager sur koreus une vidéo mp4 qui est sur mon ordinateur ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:47

Le_Relou Re: Comment partager une vidéo qui est sur mon ordinateur ? #2

alfosynchro



Salut , si tu as un compte google, tu peux la mettre sur youtube





Principes de base : Mettre en ligne des vidéos sur YouTube depuis un ordinateur



tu as d’autres sites



par exemple

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:27