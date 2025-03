Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une pause clope interrompue / Un cheval très serviable / Véhicule moderne vs véhicule ancien 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2369 Karma: 3476 Une pause clope interrompue

Camion dans le magasin, cendres dans le cendrier : une journée comme les autres





https://www.reddit.com/comments/1jcmydu





Un cheval très serviable

Un cheval aide son propriétaire à monter dessus





https://www.reddit.com/comments/1jd38nq





Véhicule moderne vs véhicule ancien

Les bœufs, c'est plus prudent





https://www.reddit.com/comments/1jblzfw

Contribution le : Aujourd'hui 09:16:07