Décharger une voiture du camion / Jésus des muscles sous-marins / Porte en verre brisée

Décharger une voiture du camion

Ils n'ont pas réviser la physique





Jésus des muscles sous-marins

Le bodybuilder des abysses





Porte en verre brisée

La porte qui a éclaté de rire (ou pas)





Re: Décharger une voiture du camion / Jésus des muscles sous-marins / Porte en verre brisée

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15021 Karma: 7121 1.Du départ, on voyait bien que ça ne pouvait pas le faire !



2. L'a-t-on jamais revu ?



3. Le coup classique. J'ai bien transpiré quand j'étais vitrier et que je devais changer ce genre de portes en verre trempé ! Par chance je n'en ai pas cassé.

Par contre, les deux gars vont devoir trouver rapidement quelque chose à mettre à la place.

