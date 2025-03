Index des forums Koreus.com Le Bar Etes vous Aphantasie? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Quand j'en ai entendu parler c'était lors d'une personne qui disait l'être et expliqué que dans sa tête en fermant les yeux et tout on arrive pas à visionner un objet le voir, avoir une image mental des choses. Et moi je me dis eux oui normal non? enfin.. non?



Du coup en recherchant, et en parlant a mon frère car on parlant de tout utile ou pas. Ben lui aussi n'a pas vraiment de vision dans sa tête et ca touche beaucoup de monde, mais il y a plusieurs degré !







Certains vois plus ou moins bien. Généralement on est mauvais pour se souvenir des détails d'un visage des personnes et j'avoue que je ne pourrais pas me dessiné ou expliqué mon visage ou ceux des personnes les plus proche que je connais. Et je ne sais pas dessiner je suis mauvais est ce un rapport avec l'aphantasie?



Je sais que je suis plus logique, bon en 3D et compréhension de plan. Je retiens très facilement ou est rangé ou en regardant, comme retrouvé un truc au sol tombé quand tout le monde cherche pendant 20minute et j'arrive et en 20s j'arrive à le trouver.



Je n'arrive pas a voir une orange mais a la ressentir, sa texture son odeur sa couleur sans voir mais ceux que ca me ferai de le voir, le gout si je la léché. Pareil pour une chaise que j'aimais beaucoup a mon ancien taf, chaise d'école super solide, j'arrive a me "l'imaginer" et me dire que c'est elle alors qu'en vrai la même en 3D je ne saurai la dessiné sur certain détail de comment se rejoint les pieds avec le dossier...



Enfin voila être aphantasie n'empèche pas d'être normal car on ne le remarque pas, jusqu'à que quelqu'un montre qu'on est différent en faite. Et vous l'êtes vous? Ou autre choses?





