Pour le contexte : The Kiffness passe régulièrement ici.

Cette fois, c'est Jimmy Fallon (un présentateur de show US) qui réagit avec une spontanéité assez inhabituelle chez lui.





Jimmy Fallon Reacts to My Kiffness Cat Song! (Remix)



Pour un petit rattrappage, un best of avec les chats (il fait pas que les chats)



Top 10 Cat Songs by The Kiffness

Contribution le : Hier 22:32:30