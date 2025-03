Options du sujet Imprimer le sujet

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 6147 Karma: 9294 https://youtube.com/shorts/J7pVQ0OZ724?si=rwaR1SNLQa1w26kD

Con comme je suis j ai pas bien saisi...mais je sens que ça va parler a certains.

J aimes surtout la clarté avec laquelle le monsieur explique l expérience.



edit wiliwilliam: intégration pour mr feignant



Re: La pointe la plus fine au monde

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15042 Karma: 7136



, tu peux me faire un résumé en trois lignes ?

Re: La pointe la plus fine au monde

ça fait simplement une ligne ça!

Il ne précise pas dans la vidéo mais c'est dans les locaux du CNRS.



Il ne précise pas dans la vidéo mais c'est dans les locaux du CNRS.

