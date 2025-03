Aller au bout de ses rêves avec trois fois rien

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10665 Karma: 5609

Il se construit une réplique de voiture de sport avec du carton et des matériaux de récup

Nigeria

Etsenumhe Ahmad, 18 ans, a passé deux ans à construire une voiture inspirée d’une Lamborghini, avec du carton et un moteur de moto. Et elle roule vraiment.



