Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 C'est beau l'amour 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19677 Karma: 25194

https://www.reddit.com/comments/1jkcvju

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:57

alfosynchro Re: C'est beau l'amour 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15072 Karma: 7144 C'en est presque gênant

Contribution le : Aujourd'hui 19:41:45

Kilroy1 Re: C'est beau l'amour 1 #3

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19677 Karma: 25194 alfosynchro Jaloux Jaloux

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:53

alfosynchro Re: C'est beau l'amour 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15072 Karma: 7144 Kilroy1

Quand j'ai eu fini d'écrire mon commentaire, ma chatte est montée entre mon clavier et moi toute caline ! Quand j'ai eu fini d'écrire mon commentaire, ma chatte est montée entre mon clavier et moi toute caline !

Contribution le : Aujourd'hui 20:09:08