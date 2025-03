Numériser des cassettes audio

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15072 Karma: 7144

Bonsoir les jeunes !



J'ai une collection de cassettes audio (environ 400) que je voudrais numériser en mp3.

J'ai une platine cassette ION Tape2PC, raccordée sur mon ordi, j'ai Audacity dans cette ordi, mais ça n'est pas pratique et je suis pas emballé par le résultat qualitatif.



Quelqu'un(e) d'entre vous aurait de l'expérience en la matière et quelques conseils à me donner ?

