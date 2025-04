A la recherche d'un vieux dessin animé

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2375 Karma: 3492 Je cherche un vieux dessin animé qui met en scène un jeune garçon avec un martien ou une peluche verte. Le martien utilise ses antennes pour transformer une fusée de sable en une véritable fusée en forme de cactus. Il y a également une scène où un grand-père cow-boy capture un cheval en constellation et monte dessus pour faire des acrobaties.



J'ai même sollicité ChatGPT: c'est pas Tintin ni les Bisounours, ni Galaxy Rangers etc...



Merci de votre aide.

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 15554 Karma: 16930 ça me dit rien comme ça

quelle année de diffusion? plus années 80 ou 90 ?

