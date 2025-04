Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un vrai hot-dog / Le Cubeur Infaillible / Un échec spectaculaire 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2375 Karma: 3492 Un vrai hot-dog

Avec du pain complet





https://www.reddit.com/comments/1jl5pok





Le Cubeur Infaillible

Impossible de le berner





https://www.reddit.com/comments/1jnyhxb





Un échec spectaculaire

La gravité a d'autres plans





Contribution le : Aujourd'hui 09:41:32