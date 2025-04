Cyberpunk, enquête des joueurs suite a une énigme caché dans le jeu.

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10348 Karma: 4468



La couleur qui a rendu les joueurs complètement FOUS





Citation : Toutes les couleurs peuvent être représentées par un code, un code hexadécimal. C’est-à-dire une écriture composée de chiffres et de lettres. Mais vous voyez au centre de Night City la ville de cyberpunk 2077. Les joueurs ont remarqué une étrange statue et sur cette dernière il est inscrit "FF 06 B5", si on recherche la couleur qui correspond à ce code on tombe sur une sorte de rose ou plus précisément du magenta.



J'ai trouvé ça assez dingue , surtout que ça par de plus en plus loin, profondément dans le jeu , inséré, caché par les dev du jeu. La couleur qui a rendu les joueurs complètement FOUSCitation :J'ai trouvé ça assez dingue , surtout que ça par de plus en plus loin, profondément dans le jeu , inséré, caché par les dev du jeu.

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:29