Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Où est Charlie ? 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 22

Vous navigateur est trop vieux



https://v.redd.it/6x1rijc0cote1/DASH_480.mp4 Un ingénieur a construit un robot IA capable de trouver Charlie.

Contribution le : Aujourd'hui 00:39:27

Le_Relou Re: Où est Charlie ? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10782 Karma: 5641 les chinois (et beaucoup d'autres ) utilisent cette technologie pour tracer leurs concitoyens.



Par contre ici c'est beaucoup moins intrusif , plus inutile donc indispensable ( allez , un upvote )

Contribution le : Aujourd'hui 00:48:44