Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- [BadShofer] Galère boueuse + c'est la faute du...? + vélo + rollers 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5385 Karma: 2982

https://t.me/BadShofer/58175



La voiture franchit une double ligne sans regarder mais certains diront que la moto allait trop vite!

Vous navigateur est trop vieux





Saut à vélo sur des planches sur l'eau

Vous navigateur est trop vieux





Attention, cette vidéo ne contient aucune gamelle, ça peut surprendre!

Vous navigateur est trop vieux Les pauvres...La voiture franchit une double ligne sans regarder mais certains diront que la moto allait trop vite!Saut à vélo sur des planches sur l'eauAttention, cette vidéo ne contient aucune gamelle, ça peut surprendre!

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:15