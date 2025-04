Escalader une montagne de 1500 m en escalator

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10813 Karma: 5647



Chinese mountain to get escalators for ‘painless climbing experience’



Je pensais à une blague / Fake mais non ça semble bien réel



Un article sur le sujet en français : Chinese mountain to get escalators for ‘painless climbing experience’Je pensais à une blague / Fake mais non ça semble bien réelUn article sur le sujet en français : https://www.7sur7.be/insolite/des-escalators-geants-de-1-500-metres-pour-faciliter-lascension-d-une-montagne-en-chine~ad983304/

Contribution le : Aujourd'hui 00:58:20