Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le Cuisin'Lav'Frigo / Un anniversaire explosif / Parking latéral 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2378 Karma: 3498 Electroménager tout-en-un

Le Cuisin'Lav'Frigo, pour ceux qui n'ont pas de place... ni de temps !





https://www.reddit.com/comments/1jsf0k7





Un anniversaire explosif

Un gâteau d'anniversaire qui explose... C'est une explosion de saveurs !





https://www.reddit.com/comments/1jqxoxb





Parking latéral

Un autre moyen de sa garer





https://www.reddit.com/comments/1jvrnjy

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:43

defds Re: Le Cuisin'Lav'Frigo / Un anniversaire explosif / Parking latéra 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2378 Karma: 1749







1- je connaissais la Gazinière-four-lave vaisselle qui garanti presque une obsolescence en moins de 10ans, mais alors un truc avec un evier en email, c'est encore plus collector

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:53