Wiliwilliam Traverser une voie ferrée à toute blinde







https://x.com/FAFO_TV/status/1910324385866739716 On comprend la raison dans un deuxième temps.

Contribution le : Aujourd'hui 13:32:06

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15150 Karma: 7190 Le train est complice, il s'arrête pour empêcher la police de passer !

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:46