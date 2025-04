Des instruments classiques mais insolites

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15156 Karma: 7195

En effet : informative et curieuse.

Moi, ça m’épate comment on arrive à dimensionner exactement comme il faut des pièces en laiton de manière à ce qu'elles donnent précisément les notes dont on a besoin.

Je veux dire : est-ce qu'on peut régler, ajuster, harmoniser les notes une fois l'instrument construit ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:10:09