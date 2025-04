Options du sujet Imprimer le sujet

Un échange de malade en badington

Championnats d'Europe - 1/2 finale Lanier/Popov

Des défenses réflexe de folie !





Hier 22:26:53

Berousky Re: Un échange de malade en badington 0 #2

Je connaissais pas ce sport, mais ça ressemble beaucoup au badminton

Hier 22:36:26

domi13180 Re: Un échange de malade en badington 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 33 Karma: 51

@Berousky a écrit:

Je connaissais pas ce sport, mais ça ressemble beaucoup au badminton



Suivant qu'on m ou qu'on m pas.

Hier 23:45:51