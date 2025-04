Tu vas bien ?

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75647 Karma: 37263





https://www.reddit.com/comments/1jgdzb0 Quand tu tombes, tous les animaux s'inquiètent pour toi

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:32

Wiliwilliam

Et le chieng ! Elle a marché sur le chieng !

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:18

domi13180

Ils nous jettent la nourriture parterre ? Plus dans une gamelle ? A table !

Contribution le : Aujourd'hui 10:36:37