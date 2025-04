Options du sujet Imprimer le sujet

Amarok70 Sketch du vendeur de canapés de David Salles 1 #1

Je m'installe Inscrit: 04/03/2018 23:11 Post(s): 339 Karma: 396 Bonjour tout le monde.



La question est dans le titre, je recherche la video de ce sketch, impossible de mettre la main dessus ni sur Youtube, ni sur aucune plateforme...



Si quelqu'un a le fichier, je suis preneur.



Merci d'avance

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:13