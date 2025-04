Dernier clip du groupe OK Go - Love

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 987 Karma: 1581

Toujours en plan séquence avec cette fois-ci des jeux de miroir façon kaléidoscope et bras robotisés, le groupe OK Go arrive encore et toujours à nous surprendre dans leur dernier clip intitulé LOVE.





OK Go - Love (Official Video)

