Sentant qu'une étoile de mer la lorgne de trop près elle se sauve. C'est moins connu que la fuite des coquilles saint Jacques devant les mêmes étoiles de mer.



alfosynchro Re: Une anémone de mer se fait la belle

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15177 Karma: 7200 Je suis sceptique quant à l'authenticité de cette vidéo.

J'ai déjà touché à des anémones de mer, elles ne se sont jamais sauvées comme ça.

