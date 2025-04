La loi de Murphy testée

Options du sujet Imprimer le sujet

D'après la loi de Murphy, une tartine de confiture tombera toujours du coté de la confiture.



D'après la loi de Murphy, une tartine de confiture tombera toujours du coté de la confiture.

Contribution le : Aujourd'hui 00:26:26

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15177 Karma: 7200 J'ai toujours cru que la "loi de Murphy" c'était une sorte de loi d'attraction...



Edit :

Après vérification, il se trouve que cette "loi" aurait effectivement pu s'appeler "loi de Pierre Richard".

Contribution le : Aujourd'hui 01:27:18