Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Lamborghini sous un camion + Test d'une vitre automatique 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75662 Karma: 37278





https://www.reddit.com/comments/1jr2iiv



https://www.redditmedia.com/r/instant_regret/comments/1jou9oa/playing_with_your_cars_window/



Test d'une vitre automatique



A priori le conducteur voulait fuir la policeTest d'une vitre automatique

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:49