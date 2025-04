Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un camion transportant de l'éthanol se renverse 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75662 Karma: 37278





Citation : BR-101 Santa Catarina | Désespoir - Au moins 25 véhicules prennent feu après la chute et l'explosion d'une remorque chargée d'éthanol.



Au moins 24 voitures et trois remorques ont été touchées par les flammes causées par l'explosion du camion chargé d'éthanol qui a basculé sur la BR-101 à Palhoça, dans l'agglomération de Florianópolis. L'accident s'est produit à 13h37 le dimanche (6) et cinq personnes ont été blessées, a indiqué le service des pompiers militaires.



Après l'accident, les deux sens de circulation de l'autoroute ont été interdits. L'enlèvement des véhicules avait déjà commencé en fin d'après-midi dimanche, mais il n'y a pas de prévision de libération, selon la Police Fédérale des Autoroutes (PRF).



Ca s'est passé au Brésil, il y a eu 5 blessés

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:34