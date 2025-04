Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Quand tu es gardien dans la vie réelle, mais que dans ta tête tu joues sur ta console 2 #1

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10859 Karma: 5668



https://twitter.com/i/status/1911635102834061324

Cheh Cheh

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:44