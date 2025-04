Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 08/05/2014 14:13 Post(s): 12 Salut Koreus

C'est mon premier vidéo clip réalisé avec IA (Kling ai, Hailuo ai, Magic Hour)

Si y a des gens que ça peut faire kiffer,

bin je suis content

A plus





"Dictateurs de la Démocratie"

