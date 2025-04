Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180

Je ne sais pas comment c'est géré ni si c'est une projection d'images de feux mais c'est étonnant.



https://v.redd.it/n8mhb9wfrsue1/DASH_480.mp4 Je ne sais pas comment c'est géré ni si c'est une projection d'images de feux mais c'est étonnant.

Hier 23:57:49

JorisPab

@domi13180

diffuseur de vapeur + LED projetés dedans

Aujourd'hui 00:23:18