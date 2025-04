Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un latte lion 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19717 Karma: 25256

https://www.reddit.com/comments/1k0jt6c

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:16

FMJ65 Re: Un latte lion 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16451 Karma: 5549 Superbe !

Mais avec tout ça non seulement le café est froid mais en plus il est imbuvable !!!!

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:17