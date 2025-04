Vidéo humoristique/parodie famille timbré petit déj.

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10370 Karma: 4474

Salut.



Si quelqu'un en passant par là....





Je ne retrouve plus une vidéo probablement passé ici (pas moyen de la trouvé)



C'était une famille de cinglé le matin au petit déjeuner, le père était livreur de lait arrivant dans la maison bouteilles de lait a la main , le fils mangeant des céréales a table se cognant la tête sur la table comme un fou (portant une casquette rouge)



Les personnages et surtout le père avaient un langage de timbré disant n'importe quoi . ( du genre "tutulutuutluttrutru")



Il me semble que c'était une sorte de parodie de pub de la marque kryspolls et le nom s'en rapprochant, je n'en suis pas certain.





Au cas où , merci.

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:34