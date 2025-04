Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Je viens d'arriver Inscrit: 06/08/2023 12:29



Je ne sais pas où ça se passe, mais peut-être lors des débordements des piscines des gratte-ciels en Asie lors du tremblement de terre.

C'était de vraies piscines à débordement.

Ou alors quelqu'un a oublié de fermer le robinet de sa baignoire.

Contribution le : Hier 22:41:17

Le_Relou Re: Piscine à débordement ou baignoire ? 0 #3

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34
DJP @domi13180 ça a déjà fuit en 2022 ( je vois que ça a été réuploadé ces derniers jours sur Insta, tiktok reddit et Cie )



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic238493.html ça a déjà fuit en 2022 ( je vois que ça a été réuploadé ces derniers jours sur Insta, tiktok reddit et Cie )

Contribution le : Hier 23:15:17

