-MaDJiK- Guitare a trouvé propriétaire + comparatifs de Lego marcheurs 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5392 Karma: 2983 Il a mis sa vieille guitare à récupérer gratuitement sur Craig'sList (petite annonces USA) et il a filmé ceci devant sa porte:

5 marcheurs Lego contre 7 obstacles

Contribution le : Aujourd'hui 01:11:57