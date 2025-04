Vieux jeu PC style tamagoshi

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6262 Karma: 2667

Je voudrais retrouver des infos ou des images d'un vieux jeu (fin 90 ou début 2000, Windows 95 ou 98), le nom était "Oddbadz" (presque sûr) ou "Oddbatz" ou "Oldbadz" bref un truc dans le genre, on pouvait posséder une créature étrange qui se promenait dans la fenêtre de jeu et il fallait s'en occuper. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 choix possibles, notamment un espèce de chien tout maigre et violet avec de grandes jambes avec de gros yeux. Les personnages étaient sous forme de dessins animés, ils faisaient de drôles de bruits.



Si ça dit quelque chose à quelqu'un, je suis très surpris de ne rien trouver sur internet.



Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:44