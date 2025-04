Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Micro d'aéroport(ou de drive ça marche aussi) 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19728 Karma: 25272

https://www.reddit.com/comments/1k214jr

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:50

Gog077 Re: Micro d'aéroport(ou de drive ça marche aussi) 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2018 Karma: 1181 Je me suis toujours demandé pourquoi le son était si pourri dans les gares/aéroports. Ça doit quand même pas être le plus gros défi technologique !

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:15