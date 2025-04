Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Ecureuil vs mangeoire 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 63 Karma: 110 Vous navigateur est trop vieux

Une personne a huilé le support d'une mangeoire pour oiseaux pour éviter que les écureuils ne s'en servent.



Il y avait eu une autre vidéo du même genre de blague il y a qq années.



https://www.reddit.com/comments/1k43xxp Une personne a huilé le support d'une mangeoire pour oiseaux pour éviter que les écureuils ne s'en servent.Il y avait eu une autre vidéo du même genre de blague il y a qq années.

Contribution le : Aujourd'hui 22:15:49