Rêver d'une musique en boucle...

Salut à tous !

Ça vous est sûrement tous arrivé d'avoir le même morceau de musique dans la tête qui tourne en boucle...

Hier, j'ai écouté en boucle le nouvel album de l'artiste bosniaque Dino Merlin ; et bien je viens de me réveiller en constatant que j'ai encore en tête l'un des morceaux de cet album, le même qu'avant de m'endormir et le même que dans mon rêve...

Va falloir que j'en parle à mon psy !

Contribution le : Aujourd'hui 01:13:24